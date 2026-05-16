За пять часов над Россией сбили еще почти 90 беспилотников

В период с 15:00 до 20:00 мск силы ПВО перехватили и уничтожили 89 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

По данным ведомства, дроны сбили над Белгородской областью, Рязанской областью, Калужской областью, Курской областью, Брянской областью, Орловской областью, Владимирской областью, Смоленской областью, Тульской областью, Московским регионом, а также над акваторией Черного моря.

До этого Минобороны заявляло, что с 09:00 до 15:00 мск силы ПВО уничтожили еще 76 украинских беспилотников.

Кроме того, в ночь на 16 мая российские военные, по данным ведомства, сбили 138 БПЛА над Воронежской областью, Ростовской областью, Липецкой областью, Тверской областью, Краснодарским краем, Крымом, Московским регионом, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

В Минобороны добавили, что в период с 7:00 мск до 9:00 мск 16 мая дежурные средства ПВО перехватили 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над восемью российскими регионами, а также над акваторией Азовского моря.

