Лидер грузинских наемников на Украине вывел большую часть средств в США

Глава грузинских наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ) Мамука Мамулашвили обналичивал средства через зарегистрированную в США некоммерческую организацию Georgian Humanitarian Legion. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источники.

«Обвиняемый в воровстве главарь грузинских наемников Мамука Мамулашвили вывел большую часть денежных средств в США», — говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что ежемесячно около 600 иностранных наемников подписывают контракт с ВСУ. Утверждается, что в настоящий момент в сухопутных войсках ВСУ служат более 10 тысяч военных из 75 стран.

В январе стало известно о расформировании Интернационального легиона ВСУ, созданного для привлечения наемников, и о переводе личного состава в штурмовые подразделения. СМИ писали, что военные из первого и третьего батальонов перешли в состав 475-го штурмового полка ВСУ, а наемников из 2-го и 4-го батальонов перевели в 475-й полк штурмовиков и в 157-е подразделение.

Ранее в России осудили бывшего вице-премьера Грузии за наемничество.