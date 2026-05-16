Российские силы ПВО за два часа сбили более 60 дронов

Inna Varenytsia/Reuters

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали 67 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа над регионами России и Черным морем. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны в мессенджере «Макс».

В ведомстве уточнили, что российские военные перехватили и уничтожили эти дроны в период с 20:00 до 22:00 мск над территориями Белгородской, Калужской, Курской, Орловской, Брянской, Воронежской, Ростовской, Тульской областей, Краснодарского края, Московского региона и над акваторией Черного моря.

Незадолго до этого в Минобороны рассказали, что силы ПВО нейтрализовали 89 украинских БПЛА в период с 15:00 до 20:00 мск.

По данным ведомства, дроны сбили над Белгородской, Рязанской, Калужской, Курской, Брянской, Орловской, Владимирской, Смоленской и Тульской областями, Московским регионом и над акваторией Черного моря.

Также 16 мая гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев сообщил, что обе автозаправочные станции в Энергодаре, который является городом — спутником Запорожской АЭС, выведены из строя в результате постоянных атак украинских войск.

Ранее украинские дроны не подпускали скорую к раненым сотрудникам ЗАЭС.

 
