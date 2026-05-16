В Курской области ранены два человека из-за ударов ВСУ

Хинштейн: в Курской области два человека получили ранения из-за атак ВСУ

В Рыльском районе Курской области два человека получили ранения в результате ударов ВСУ. Об этом рассказал губернатор региона Александр Хинштейн сообщил в мессенджере «Макс».

«66-летний житель деревни Некрасово работал в саду возле своего дома, когда его атаковал дрон ВСУ. К счастью, обошлось без серьезных повреждений, госпитализация ему не требуется», — уточнил Хинштейн.

Кроме того, украинские войска ударили по хутору Фонов, травмы получила женщина 1957 года рождения. У пострадавшей осколочные ранения правого бедра. По словам губернатора, она осталась под амбулаторным наблюдением.

Глава региона призвал местных жителей к бдительности и попросил в случае возникновения опасности следовать в безопасные места.

16 мая в министерстве обороны сообщили, что в период с 09:00 до 15:00 мск дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 76 украинских беспилотников.

В ведомстве уточнили, что российские военные ликвидировали цели над территориями Белгородской, Рязанской, Курской, Брянской, Орловской, Тульской областей, Краснодарского края, Республики Крым, Московского региона и над акваториями Черного и Азовского морей.

15 мая в Минобороны заявили, что российские средства противовоздушной обороны за неделю сбили 2 241 беспилотный летательный аппарат самолетного типа.

В ведомстве отметили: помимо дронов, за этот же период уничтожены 4 снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS производства США, 3 управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 18 управляемых авиационных бомб.

Ранее в МИД РФ рассказали о пострадавших за время перемирия 9-11 мая.