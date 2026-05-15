В Минобороны раскрыли число сбитых за неделю дронов ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за неделю сбили 2 241 беспилотный летательный аппарат самолетного типа (БПЛА). Об этом сообщили в Минобороны России.

В ведомстве отметили, что помимо дронов, за этот же период уничтожены 4 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, 3 управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 18 управляемых авиационных бомб.

11 мая сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны за неделю перехватили и уничтожили не менее 3556 украинских беспилотников над территорией России. Наибольшее количество дронов ВСУ были ликвидированы 6 и 8 мая, 605 и 749 БПЛА соответственно.

По данным МО РФ, в течение прошедшей ночи, с 23:00 до 7:00, дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 355 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Кроме того, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что 15 мая средства ПВО уничтожили три беспилотника ВСУ на подлете к городу.

Ранее Россия и Украина провели новый обмен пленными.