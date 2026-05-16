Турецкие журналисты выяснили, чей дрон рухнул на Самсун

Doğru Haber: рухнувший на турецкий Самсун дрон был украинским

Упавший в турецком Самсуне беспилотник был украинским. Об этом пишет издание Doğru Haber.

«Украинский беспилотник-приманка под названием «Майя» потерпел крушение в прибрежном городе Самсун», — сказано в материале.

По данным журналистов, дрон мог сбиться с курса во время атаки на Крым или Краснодарский край из-за технической неисправности или работы российских систем радиоэлектронной борьбы.

Как сообщало агентство DHA, в результате случившегося повреждены здания. Так, в двух домах посечены крыши, а также выбиты стекла. По предварительным данным экстренных служб, пострадавших среди населения нет.

Длина упавшего дрона составляет примерно один метр. Уточнялось, что на месте падения работают эксперты и сотрудники экстренных служб, которые изучают обломки, чтобы установить точный тип, происхождение, траекторию полета и причины падения БПЛА.

В декабре прошлого года турецкое минобороны сообщало, что военные специалисты Турции изучают БПЛА, упавшие на западе страны. Беспилотники были обнаружены 19 и 20 декабря в турецких провинциях Коджаэли и Балыкесир.

Также 15 декабря истребитель F-16 сбил беспилотник в турецком воздушном пространстве над Черным морем. Обломки последнего беспилотника пока не были обнаружены.

Ранее неизвестный дрон упал на территории воинской части в Польше.

 
