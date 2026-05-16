Собянин сообщил об уничтожении уже 17 летевших на Москву беспилотников

Собянин: еще три направлявшихся к Москве БПЛА уничтожено

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем канале в мессенджере «Макс», что средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили три украинских беспилотника на подлете к столице.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — сказано в сообщении.

В ночь на 16 мая Собянин сообщал об уничтожении 14-ти беспилотников на подлете к столице.

Российские средства противовоздушной обороны в ночь на 15 мая сбили 355 украинских дронов самолетного типа над территорией РФ. Атаки отразили в столичном регионе, Крыму, Калмыкии, Краснодарском крае и 14 областях — Тульской, Белгородской, Тверской, Брянской, Тамбовской, Волгоградской, Смоленской, Воронежской, Рязанской, Калужской, Ростовской, Курской, Псковской и Орловской. Часть целей нейтрализовали над акваториями Каспийского и Азовского морей.

Ранее в рязанских школах отменили занятия после атаки БПЛА.