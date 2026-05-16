Силы ПВО уничтожили БПЛА ВСУ в Севастополе

В Севастополе силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили один беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в мессенджере в «Макс» сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы. По предварительной информации, сбит один БПЛА в районе Качи», — написал он.

По информации спасательной службы Севастополя, никакие гражданские объекты не повреждены, добавил губернатор.

8 мая силы ПВО и мобильные огневые группы отразили атаку беспилотных летательных аппаратов ВСУ на город. Тогда уничтожили четыре дрона в районе Северной стороны и Фиолента. По информации от спасательной службы Севастополя, городские объекты при атаке не были повреждены. На территории города действовала воздушная тревога.

Накануне в оперштабе Белгородской области сообщали, что в результате детонации дрона под столицей региона получили ранения четыре человека. Пострадавших госпитализировали в больницу №2 Белгорода.

Ранее в Курской области дрон упал на спортивную площадку.