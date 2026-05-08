Губернатор Севастополя рассказал об атаке беспилотников

Развожаев: силы ПВО сбили четыре беспилотника в Севастополе

Силы противовоздушной обороны (ПВО) и мобильные огневые группы отражают атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«По предварительной информации, сбито четыре БПЛА в районе Северной стороны и Фиолента», — написал он.

Губернатор призвал местных жителей соблюдать спокойствие и меры безопасности.

По информации от спасательной службы Севастополя, городские объекты при атаке не пострадали.

В 2:24 мск Развожаев сообщил о том, что на территории города действует воздушная тревога.

До этого губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил, что на территории региона был объявлен режим беспилотной опасности.

В министерстве обороны России рассказали, что средства противовоздушной обороны (ПВО) в период с 20:00 до 0:00 мск сбили 95 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над российскими регионами.

Ранее пассажирский самолет экстренно сел в Петербурге из-за угрозы БПЛА.