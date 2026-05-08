Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииДень Победы — 2026Война США и Израиля против Ирана
Армия

Губернатор Севастополя рассказал об атаке беспилотников

Развожаев: силы ПВО сбили четыре беспилотника в Севастополе
Станислав Красильников/РИА Новости

Силы противовоздушной обороны (ПВО) и мобильные огневые группы отражают атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«По предварительной информации, сбито четыре БПЛА в районе Северной стороны и Фиолента», — написал он.

Губернатор призвал местных жителей соблюдать спокойствие и меры безопасности.

По информации от спасательной службы Севастополя, городские объекты при атаке не пострадали.

В 2:24 мск Развожаев сообщил о том, что на территории города действует воздушная тревога.

До этого губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил, что на территории региона был объявлен режим беспилотной опасности.

В министерстве обороны России рассказали, что средства противовоздушной обороны (ПВО) в период с 20:00 до 0:00 мск сбили 95 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над российскими регионами.

Ранее пассажирский самолет экстренно сел в Петербурге из-за угрозы БПЛА.

 
Теперь вы знаете
Подготовка к параду Победы, сроки за майнинг и карта шашлычных мест на «Госуслугах». Главное за 7 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!