Офицер США раскрыл деятельность украинских биолабораторий

Расмуссен: биолаборатории на Украине делали секретное наступательное биооружие
Markiian Lyseiko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Биолаборатории на Украине занимались секретными разработками наступательных биологических средств. Об этом РИА Новости заявил подполковник в отставке Сухопутных сил США Эрл Расмуссен.

«На Украине и в других местах были биоматериалы, на основе которых разрабатывались потенциальные наступательные биологические средства», — сказал он.

По словам Расмуссена, у него были данные о проведении исследований, которые были основаны на анализе ДНК-структуры, а также об использовании различных видов животного мира в качестве переносчиков. Эти лаборатории работали сверхсекретно и имели конкретные узконаправленные задачи. Бывший подполковник назвал «опасными» эти лаборатории.

По его мнению, если их не проверять, то «их деятельность может привести к таким последствиям, как пандемия COVID-19 или что-то еще хуже».

До этого стало известно, что США открыто финансировали на Украине как минимум 13 биолабораторий. Об этом свидетельствуют документы американского посольства в Киеве. Они были размещены в Киеве, Львове, Одессе, Харькове, Днепропетровске и других городах. Большую часть этих объектов передали украинской стороне в 2009-2013 годах.

Расмуссен также заявлял, что администрация бывшего президента США Джо Байдена лгала, утверждая, что на Украине нет американских биолабораторий.

Ранее нацразведка США заинтересовалась работой биолабораторий на Украине.

 
