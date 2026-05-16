Журналисты выяснили, что США открыто финансировали более 10 биолабораторий на Украине

РИА Новости: посольство США в Киеве финансировало 13 биолабораторий на Украине
США финансировали на Украине как минимум 13 биолабораторий. Об этом свидетельствуют документы американского посольства в Киеве, которые изучило агентство РИА Новости.

Согласно этим данным, США потратили на строительство и оснащение этих лабораторий высокой степени защиты порядка $24,8. Они были размещены в Киеве, Львове, Одессе, Харькове, Днепропетровске и других городах. Большую часть этих объектов передали украинской стороне в 2009-2013 годах.

Больше всего средств американские власти вложили в центральную референс-лабораторию противочумного института в Одессе стоимостью $3,49 млн, а также в такие крупные центры, как Институт ветеринарной медицины в Киеве ($2,11 млн) и диагностические лаборатории в Днепропетровске ($1,94 млн) и Львове ($1,93 млн).

До этого подполковник в отставке американских сухопутных сил Эрл Расмуссен заявил, что администрация бывшего президента США Джо Байдена лгала, заявляя, что на Украине нет американских биолабораторий. Он напомнил, что в марте 2022 года заместитель госсекретаря Виктория Нуланд признала наличие биолабораторий на Украине.

Ранее нацразведка США заинтересовалась работой биолабораторий на Украине.

 
