Габбард: США расследуют деятельность 120 биолабораторий, в том числе на Украине

США проведут расследование деятельности более 120 биологических лабораторий в более чем 30 странах, которые финансировались за счет средств американских налогоплательщиков. Об этом сообщила директор национальной разведки США Тулси Габбард газете New York Post.

«Пандемия COVID-19 выявила катастрофические глобальные последствия, которые могут иметь исследования опасных патогенов в биологических лабораториях», — сказала она.

По словам Габбард, ее команда намерена определить местонахождение всех лабораторий, а также выяснить, какие патогены в них содержатся и какие исследования там проводятся.

Уже удалось установить, что более 40 биолабораторий расположены на Украине. Габбард отметила, что, несмотря на очевидную опасность такой деятельности, администрация бывшего президента США Джо Байдена «лгала американскому народу», отрицая существование на Украине каких-либо химических и биологических лабораторий, управляемых Вашингтоном.

До этого бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Украина разрабатывала биологическое оружие, генетически направленное против русских. По его словам, исследования велись в биолабораториях при содействии Соединенных Штатов.

