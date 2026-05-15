В США признали ложь администрации Байдена о биолабораториях на Украине

Администрация бывшего президента США Джо Байдена лгала, заявляя, что на Украине нет американских биолабораторий. Об этом РИА Новости заявил подполковник в отставке американских сухопутных сил Эрл Расмуссен.

По его словам, администрация экс-президента «лгала или действовала обманным путем». Расмуссен напомнил, что в марте 2022 года заместитель госсекретаря Виктория Нуланд признала наличие биолабораторий на Украине.

«На слушаниях в Конгрессе Нуланд признала наличие на Украине био-исследовательских объектов с потенциально опасными патогенами», — сказал он.

До этого директор национальной разведки США Тулси Габбард заявила в интервью газете New York Post, что США проведут расследование деятельности более 120 биологических лабораторий в более чем 30 странах, которые финансировались за счет средств американских налогоплательщиков. Уже удалось установить, что более 40 биолабораторий расположены на Украине.

По словам главы разведки, несмотря на очевидную опасность такой деятельности, администрация бывшего президента США Джо Байдена «лгала американскому народу», отрицая существование на Украине каких-либо химических и биологических лабораторий, управляемых Вашингтоном.

Ранее в МИД заявили, что США и Украина контактируют по военно-биологической программе.

 
