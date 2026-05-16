ВСУ начали использовать новые мины «лягушка»

Пехотинец ВС РФ: украинские бойцы стали сбрасывать новые мины «лягушка» с БПЛА
Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) начали применять новые мины «лягушка» на добропольском направлении. Об этом РИА Новости сообщил военнослужащий соединения морской пехоты группировки войск «Центр» с позывным «Краб».

«Круглые штуки в черном чехле, зеленые. По мощности не хуже магнитной мины», — рассказал он.

По словам российских военных, такие мины в зоне спецоперации находят регулярно, ВСУ сбрасывают их с тяжелых беспилотников «Баба-яга».

Снаряд способен нанести тяжелые раны бойцам и серьезно повредить технику — при ударе «лягушкой» у квадроцикла «морда отлетает», уточняет «Краб».

До этого в Минобороны России рассказали, что ВСУ при отступлении с территорий Луганской Народной Республики оставляли мины в самых неожиданных местах. По словам российского бойца, ВСУ также размещают мины на дорогах и маскируют их под растительность — детонация происходит при приближении металлических предметов.

Ранее стало известно, что ВСУ ставили мины на кладбищах.

 
