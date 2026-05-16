ВСУ начали использовать новые мины «лягушка»

Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) начали применять новые мины «лягушка» на добропольском направлении. Об этом РИА Новости сообщил военнослужащий соединения морской пехоты группировки войск «Центр» с позывным «Краб».

«Круглые штуки в черном чехле, зеленые. По мощности не хуже магнитной мины», — рассказал он.

По словам российских военных, такие мины в зоне спецоперации находят регулярно, ВСУ сбрасывают их с тяжелых беспилотников «Баба-яга».

Снаряд способен нанести тяжелые раны бойцам и серьезно повредить технику — при ударе «лягушкой» у квадроцикла «морда отлетает», уточняет «Краб».

До этого в Минобороны России рассказали, что ВСУ при отступлении с территорий Луганской Народной Республики оставляли мины в самых неожиданных местах. По словам российского бойца, ВСУ также размещают мины на дорогах и маскируют их под растительность — детонация происходит при приближении металлических предметов.

Ранее стало известно, что ВСУ ставили мины на кладбищах.