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ВСУ минируют кладбища в Курской области

РИА: ВСУ минируют кладбища и места захоронения в курском приграничье
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Станислав Красильников/РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) минируют кладбища и места захоронения в Курской области в преддверии Пасхи. Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы комитета региональной безопасности Олег Горячев, передает РИА Новости.

«Я еще раз призываю курян не возвращаться на потенциально опасные территории, которые еще не обследованы саперами. <...> Также имеются у нас сведения о целенаправленном минировании ВСУ кладбищ и иных мест захоронения», — сказал он.

Накануне в силовых структурах сообщили, что Вооруженные силы (ВС) России уничтожили украинских штурмовиков из числа сил специальных операций возле хутора Олешня и монастыря в Горнале в Курской области. По их словам, командование ВСУ пытается перебрасывать личный состав в район курского хутора.

До этого жительница Курской области рассказала, что ВСУ используют дроны и кассетные боеприпасы при атаках на мирных жителей, эвакуирующихся из села Гуево в Курской области.

Ранее стало известно, куда на фронте ВСУ перебрасывают все больше подкреплений.

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