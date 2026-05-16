Герасимов заявил о широком наступлении ВС РФ на Харьковскую область

Российские войска после освобождения Луганской народной республики (ЛНР) начали наступать широким фронтом на Харьковскую область. Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) России Валерий Герасимов.

«Группировка войск Запад ведет активные наступательные действия в полосе своей ответственности на фронте около 350 км», — добавил он.

Глава Генштаба отметил, что российские военные уже вошли в первые населенные пункты на этом направлении. Так ранее стало известно, что группировка «Запад» взяла под контроль два населенных пункта в Харьковской области — село Кутьковка и поселок Боровая.

На данный момент продолжаются уличные бои в Шийковке, где уже более половины населенного пункта контролируются российскими подразделениями, а также российские военные сражаются за населенные пункты Новый Мир, Дружелюбовка и Чернещина.

До этого российские военнослужащие взяли под контроль населенный пункт Николаевка в Донецкой народной республике. В этом населенном пункте боевые действия вели подразделения группировки войск «Юг».

Ранее Герасимов рассказал об уличных боях в Красном Лимане.

 
