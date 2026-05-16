Два населенных пункта перешли под контроль ВС России в Харьковской области

Герасимов сообщил об освобождении Кутьковки и Боровой в Харьковской области
Sputnik/Vyacheslav Prokofyev/Reuters

Группировка «Запад» взяла под контроль два населенных пункта в Харьковской области — село Кутьковка и поселок Боровая. Об этом сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в ходе посещения командного пункта одного из объединений группировки, передает «Интерфакс».

«Освобождена Кутьковка, продолжаются бои в Великой Шапковке», — сказал он.

По его словам, соединениями 1-й танковой армии освобожден населенный пункт Боровая. Сейчас продолжаются уличные бои в Шийковке, где уже более половины населенного пункта контролируются российскими подразделениями.

Российские военные ведут бои за населенные пункты Новый Мир, Дружелюбовка и Чернещина, уничтожение противника ведется и в Святогорске в Донецкой народной республике, заявил Герасимов.

14 мая российские военнослужащие взяли под контроль населенный пункт Николаевка в Донецкой народной республике. В этом населенном пункте боевые действия вели подразделения группировки войск «Юг».

Ранее в России испытали «Сармат».

 
