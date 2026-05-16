Экс-директор ЦРУ считает, что РФ сдерживается и не использует на Украине весь потенциал

Россия до сих пор не использовала против Украины весь свой военный потенциал. Такое мнение высказал бывший директор ЦРУ по анализу России, директор по глобальной стратегии в Институте Куинси Джордж Биб в эфире YouTube-канала профессора международных отношений в России Гленна Дизена.

«Россия до сих пор сдерживается и не использует на Украине весь свой военный потенциал», — сказал он.

По его словам, у России есть огромные возможности в авиации, которые она могла бы задействовать против Украины, однако российские войска этого не делают.

При этом он считает, что ситуация движется в очень опасную сторону. По его мнению, если США в ближайшее время не используют свое «оставшееся влияние, чтобы направить конфликт на Украине к какому-либо компромиссу, то, думаю, уже к осени мы можем оказаться в зоне серьезного риска».

12 мая командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев доложил президенту РФ Владимиру Путину об успешном пуске ракеты «Сармат». По его словам, ракета превосходит своего предшественника — ракету «Воевода» — по дальности полета, забрасываемому весу, готовности к пуску и комплексу средств преодоления противоракетной обороны.

Путин заявил, что «Сармат» будет поставлен на боевое дежурство уже до конца года.

Ранее в США заявили, что конфликт на Украине модернизировал армию РФ.

 
