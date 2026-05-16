Атака беспилотников отражена в Ростовской области

Слюсарь: силы ПВО сбили беспилотники в двух городах Ростовской области
Силы противовоздушной обороны в ночь на 16 мая уничтожили беспилотники над Ростовской областью. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в мессенджере «Макс».

По его словам, дроны сбили в Таганроге и Каменск-Шахтинском, в Мясниковском и Матвеево-Курганском районах.

Информация о возможных пострадавших и разрушениях инфраструктуры Слюсарь не привел.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что российские военные уничтожили три украинских беспилотника на подлете к столице.

В Минобороны РФ сообщили, что средствами противовоздушной обороны в ночь на 16 мая сбили над российскими регионами 138 украинских беспилотных летательных аппаратов.

В ночь на 15 мая российские ПВО сбили 355 украинских дронов самолетного типа над территорией РФ.

Ранее в МИД РФ рассказали о пострадавших за время перемирия 9-11 мая.

 
