Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВизит Трампа в КитайВспышка хантавируса
Армия

Командир роты «Восток» рассказал о передвижении ВСУ под землей

ТАСС: ВСУ подходили к селу Чаривное по подземным тоннелям
Melnikov Dmitriy/Shutterstock/FOTODOM

Командир штурмовой роты 38-й гвардейской мотострелковой бригады 35-й Гвардейской армии группировки войск «Восток» с позывным Волобуй рассказал ТАСС, что украинские войска для захода в населенный пункт Чаривное в Запорожской области применили подземные коммуникации, перемещаясь по ним из одного села в другое.

По словам командира, от одного населенного пункта до другого у Вооруженных сил Украины (ВСУ) были подземные тоннели, по которым они скрытно продвигались.

В марте украинские военные рассказали немецкому изданию Deutsche Welle (организация признана в РФ нежелательной, иноагент), что классические блиндажи и окопы в конфликте на Украине больше не обеспечивают защиту.

Издание отмечает, что подземные убежища должны оставаться незамеченными как можно дольше, поэтому ВСУ используют беспилотные наземные транспортные средства вместо автомобилей для снабжения боевой техники, разминирования и эвакуации раненых.

В январе российские военные в ходе ночной массированной атаки по объектам военно-промышленного комплекса на Украине поразили двумя гиперзвуковыми ракетами «Циркон» укрепленный подземный бункер Воруженных сил Украины (ВСУ), который находился юго-восточнее Винницы.

Ранее на Украине назвали причины бегства солдат ВСУ с фронта.

 
Теперь вы знаете
Налог на курьеров, закрытие магазинов и проблема неплатежей. Деловые новости недели
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!