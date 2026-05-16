Командир штурмовой роты 38-й гвардейской мотострелковой бригады 35-й Гвардейской армии группировки войск «Восток» с позывным Волобуй рассказал ТАСС, что украинские войска для захода в населенный пункт Чаривное в Запорожской области применили подземные коммуникации, перемещаясь по ним из одного села в другое.

По словам командира, от одного населенного пункта до другого у Вооруженных сил Украины (ВСУ) были подземные тоннели, по которым они скрытно продвигались.

В марте украинские военные рассказали немецкому изданию Deutsche Welle (организация признана в РФ нежелательной, иноагент), что классические блиндажи и окопы в конфликте на Украине больше не обеспечивают защиту.

Издание отмечает, что подземные убежища должны оставаться незамеченными как можно дольше, поэтому ВСУ используют беспилотные наземные транспортные средства вместо автомобилей для снабжения боевой техники, разминирования и эвакуации раненых.

В январе российские военные в ходе ночной массированной атаки по объектам военно-промышленного комплекса на Украине поразили двумя гиперзвуковыми ракетами «Циркон» укрепленный подземный бункер Воруженных сил Украины (ВСУ), который находился юго-восточнее Винницы.

Ранее на Украине назвали причины бегства солдат ВСУ с фронта.