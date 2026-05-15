ВСУ атаковали Белгородскую область, пострадали три человека

РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Белгородскую область, пострадали три человека. Об этом сообщили в региональном оперштабе.

«В городе Грайворон FPV-дрон атаковал частный дом. У женщины диагностировали осколочные ранения тела, у мужчины — акубаротравму», — говорится в сообщении.

Пострадавшим оказали помощь, от госпитализации они отказались.

Во время атаки на село Головчино Грайворонского округа мужчина получил осколочное ранение голени, его доставили в больницу.

До этого украинский беспилотник атаковал грузовой автомобиль в Краснояружском округе Белгородской области, пострадал один человек. Пострадавшего в тяжелом состоянии с травмой головы и осколочными ранениями конечностей доставили в Краснояружскую районную больницу.

14 мая ВСУ помощью беспилотника-камикадзе попытались атаковать школу в городе Васильевка Запорожской области. Как уточнил губернатор региона Евгений Балицкий, дрон не взорвался.

Ранее на Запорожской АЭС сообщили об атаке на въезде в Энергодар.

 
