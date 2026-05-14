На Запорожской АЭС сообщили об атаке на въезде в Энергодар

На ЗАЭС заявили, что дрон ВСУ атаковал территорию на въезде в Энергодар

Украинский беспилотник атаковал территорию на въезде в Энергодар. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора по коммуникациям Запорожской АЭС Евгению Яшину.

«Атаки на Энергодар возобновились 12 мая. Сегодня атака фиксировалась на въезде в город», — сказала она.

По словам Яшиной, беспилотники ВСУ в последние три дня атаковали Энергодар, в том числе удары наносились по вышкам связи, автозаправкам и гаражам.

Россия и Украина ранее договорились о трехдневном перемирии на 9–11 мая, которое поддержали США. Оно завершилось 12 мая. Несмотря на объявленное прекращение огня, обе стороны сообщали о нарушениях и обстрелах.

До этого энергодарский мэр Максим Пухов сообщал, что в одном из помещений здания местной администрации начался пожар в результате удара Вооруженных сил Украины.

Энергодар — город-спутник крупнейшей атомной станции Европы Запорожской АЭС, которая находится под контролем России. С сентября 2022 года все энергоблоки станции остановлены по соображениям безопасности. В настоящее время объект обеспечивается энергией через резервные линии.

Ранее дрон упал на автозаправочную станцию в Энергодаре.