Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВизит Трампа в КитайВспышка хантавируса
Армия

На Запорожской АЭС сообщили об атаке на въезде в Энергодар

На ЗАЭС заявили, что дрон ВСУ атаковал территорию на въезде в Энергодар
РИА Новости

Украинский беспилотник атаковал территорию на въезде в Энергодар. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора по коммуникациям Запорожской АЭС Евгению Яшину.

«Атаки на Энергодар возобновились 12 мая. Сегодня атака фиксировалась на въезде в город», — сказала она.

По словам Яшиной, беспилотники ВСУ в последние три дня атаковали Энергодар, в том числе удары наносились по вышкам связи, автозаправкам и гаражам.

Россия и Украина ранее договорились о трехдневном перемирии на 9–11 мая, которое поддержали США. Оно завершилось 12 мая. Несмотря на объявленное прекращение огня, обе стороны сообщали о нарушениях и обстрелах.

До этого энергодарский мэр Максим Пухов сообщал, что в одном из помещений здания местной администрации начался пожар в результате удара Вооруженных сил Украины.

Энергодар — город-спутник крупнейшей атомной станции Европы Запорожской АЭС, которая находится под контролем России. С сентября 2022 года все энергоблоки станции остановлены по соображениям безопасности. В настоящее время объект обеспечивается энергией через резервные линии.

Ранее дрон упал на автозаправочную станцию в Энергодаре.

 
Теперь вы знаете
Возможный скачок инфляции, дополнительный выходной из-за ЧС и спецбатончик для пожарных. Что нового к утру 14 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!