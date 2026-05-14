ВСУ пытались атаковать школу в Запорожской области

губернатор Балицкий: ВСУ пытались дроном нанести удар по школе в Васильевке

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью беспилотника-камикадзе попытались атаковать школу в городе Васильевка Запорожской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

По его словам, дрон не взорвался.

«БПЛА целил в школу, благо детонации не произошло», — написал чиновник, прикрепив к своему посту фотографию, на которой запечатлен этот беспилотник.

Незадолго до этого губернатор Курской области Александр Хинштейн заявил, что украинский дрон, сбитый над городом Рыльск, упал на спортивную площадку и взорвался. Он отметил, что обошлось без пострадавших.

Утром 14 мая в Минобороны РФ рассказали, что минувшей ночью над территорией России перехватили и уничтожили 36 украинских БПЛА самолетного типа. Часть дронов ликвидировали в Московском регионе и Крыму. Также воздушные цели были нейтрализованы в 10 областях — Курской, Тверской, Новгородской, Ростовской, Белгородской, Тульской, Воронежской, Смоленской, Брянской и Калужской.

Ранее под Белгородом сбили дрон ВСУ с надписью «с любовью для жителей».