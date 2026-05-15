На Западе заявили о катастрофе с ПВО на Украине

Недавние удары возмездия, которые Вооруженные силы России нанесли по Украине, продемонстрировали, что украинская система противовоздушной обороны (ПВО) находится в крайне плачевном состоянии. Об этом в эфире своего YouTube-канала заявил британский военный аналитик Александр Меркурис.

По его словам, сейчас многие отмечают «почти полное отсутствие какой-либо видимой системы противовоздушной обороны со стороны Украины».

«В Киеве, конечно, утверждают, что сбили часть дронов, но количество попаданий, их общий масштаб <…> в совокупности свидетельствуют о совсем другом — о массированных российских ударах, которые перегрузили украинскую оборону настолько, что она практически перестала существовать», — сказал эксперт.

Он выразил мнение, что все это является доказательством того, что поставки американских ракет для зенитно-ракетных комплексов ПВО Patriot на Украину сейчас фактически заморожены на неопределенный срок, так как США в связи с конфликтом с Ираном пытаются восстановить свои арсеналы. При такой ситуации говорить о полноценной системе ПВО Украины «уже не приходится», добавил Меркурис.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что в ночь на 14 мая российские военные нанесли массированный удар по Украине. По информации ведомства, все цели удара были достигнуты, а назначенные объекты — поражены. В министерстве отметили, что этот удар стал ответом на атаки украинских военных на гражданские объекты России.

Как сказал пресс-секретарь Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат, эта российская атака стала «одной из самых масштабных» за все время специальной военной операции.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев являлся главной целью ударов, которые наносились «баллистикой, аэробалистикой, крылатыми ракетами».

Ранее на Украине пожаловались, что ВС России изменили тактику нанесения ударов.

 
