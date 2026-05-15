Самолет с вернувшимися из плена российскими бойцами сел в Подмосковье

Самолет с вернувшимися из плена военными РФ приземлился в Подмосковье

Самолет Ил-76 с военнослужащими Вооруженных сил России, возвращенными из украинского плена, приземлился в Подмосковье. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что после приземления военные спустились по рампе самолета и направились к автобусам.

15 мая Россия и Украина провели обмен военнопленными. По данным министерства обороны РФ, российская сторона вернула из украинского плена 205 военнослужащих. Взамен Киеву передали 205 бойцов ВСУ.

Освобожденные военнослужащие ВС РФ находились в Белоруссии, где им оказали необходимую медицинскую и психологическую помощь. После возвращения в Россию бойцы пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Минобороны.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия проводит работу по согласованию списков для обмена пленными с Украиной. Как отметил представитель Кремля, это самая сложная часть данной работы.

Ранее пленный контрразведчик ВСУ изъявил желание остаться в России.