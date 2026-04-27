Пленный контрразведчик ВСУ изъявил желание остаться в России

Пленный военный ВСУ Сергей Михайлов захотел отказаться от обмена
Попавший в плен бывший агент Службы безопасности Украины (СБУ), контрразведчик Сергей Михайлов признался в нежелании возвращаться в свою страну. Его слова передает ТАСС.

«Да, я не хочу возвращаться на Украину, меня там просто «обнулят» (ликвидируют. — «Газета.Ru»)», — сказал мужчина, общаясь с журналистами.

Украинский военный подчеркнул, что хочет остаться в России.

24 апреля Москва и Киев провели обмен пленными военнослужащими. С подконтрольной украинским властям территории были возвращены 193 бойца Вооруженных сил РФ. Российская сторона в ответ освободила 193 солдата Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соединенные Штаты и Объединенные Арабские Эмираты выступили в качестве посредников.

Как рассказали в министерстве обороны России, вернувшиеся военные сначала находились в Белоруссии. Здесь им была оказана необходимая медицинская и психологическая помощь. Вечером в тот же день самолет Ил-76МД, который транспортировал освобожденных бойцов, приземлился в Московской области. Ожидается, что мужчины пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях МО.

