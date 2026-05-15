Севастополь подвергся атаке ВСУ

Севастополь подвергся атаке со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), российские военные отражают ее. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

«В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы», — написал он.

По словам чиновника, бойцы ВС РФ сбили две воздушные цели в районе Фиолента и Северной стороны.

Также губернатор призвал местных жителей соблюдать меры безопасности и оставаться в безопасных местах.

В ночь на 15 мая Рязанскую область атаковали около сотни беспилотников ВСУ, основной удар пришелся по областному центру. В результате не выжили четыре человека, в том числе несовершеннолетний, пострадали не менее 12 мирных жителей. Кроме того, повреждения получили два многоэтажных дома и промышленные объекты.

В региональном Минздраве позднее уточнили, что были госпитализированы семь человек, в том числе четверо детей. Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

По данным Минобороны РФ, за минувшую ночь были перехвачены и уничтожены 355 украинских дронов, атаковавших российские регионы.

Ранее в Госдуме рассказали, как решить вопрос с ударами украинских беспилотников.

 
