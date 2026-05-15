В Минобороны раскрыли число сбитых за ночь дронов над территорией России

Минобороны: силы ПВО за ночь сбили 355 украинских беспилотников над регионами РФ
Aleksandr Gusev/Global Look Press

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 355 украинских дронов. Об этом сообщили в Минобороны.

«В течение прошедшей ночи, с 23.00 до 7.00, дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 355 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве. уточнили, что средствами ПВО были уничтожены беспилотники противника над территориями 14 областей — Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской областей, а также часть дронов сбили в Московском регионе, Республике Крым, Республике Калмыкия, в Краснодарском крае и над акваториями двух морей — Азовского и Каспийского.

До этого губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале заявил, что ночью регион вновь подверглась массированной атаке украинских беспилотников. ходе ее отражения было уничтожено более 40 дронов. Информация о пострадавших и разрушениях при атаке не поступала.

Ранее несколько украинских беспилотников сбили на подлете к Москве.

 
