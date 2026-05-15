Названы два региона, откуда украинские БПЛА могли вести атаки на Рязань

Атаки беспилотниками на Рязань могли вестись с приграничных районов Украины — из Харьковской и Сумской областей. Об этом aif.ru рассказал основатель учебного центра беспилотной авиации, академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев.

«На Рязань дроны летели из приграничных районов Украины. Стартовые площадки, однозначно можно сказать, в Харьковской и Сумской областях», — объяснил он.

В ночь на 15 мая Рязань подверглась массовой атаке дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). В результате не выжили четыре человека, в том числе несовершеннолетний, пострадали не менее 12 мирных жителей. Кроме того, повреждения получили два многоэтажных дома и промышленные объекты.

В региональном Минздраве позднее уточнили, что были госпитализированы семь человек, в том числе четверо детей. Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

До этого в Минобороны РФ раскрыли, что за ночь было сбито 355 украинских дронов, атаковавших российские регионы.

Средствами ПВО были уничтожены беспилотники противника над территориями 14 областей — Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской областей, а также часть дронов сбили в Московском регионе, Республике Крым, Республике Калмыкия, в Краснодарском крае и над акваториями двух морей — Азовского и Каспийского.

Ранее в Рязани локализовали пожар на предприятии, произошедший в результате атаки БПЛА.