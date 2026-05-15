Выросло число погибших в результате атаки ВСУ на Рязань

СК: количество погибших при атаке ВСУ на Рязань выросло до четырех
До четырех выросло количество погибших в результате атаки украинских дронов на Рязань. Об этом сообщает СК РФ.

По предварительным данным, в результате атаки вооруженных сил Украины (ВСУ) на Рязанскую область погибли четыре человека, в том числе несовершеннолетний, пострадали не менее 12 мирных жителей. Кроме того, повреждены два многоэтажных дома и промышленные объекты, добавили в СК.

По данному факту возбуждено уголовное дело о террористическом акте.

«В настоящее время следователями и криминалистами СК России проводятся осмотры мест происшествий, изымаются записи с камер видеонаблюдения, допрашиваются очевидцы и потерпевшие», — говорится в сообщении следкома.

В ночь на 15 мая Рязань подверглась массовой атаке украинских дронов. Губернатор Рязанской области Павел Малков изначально сообщил о трех погибших. По его словам, ведется разбор поврежденных конструкций, а также организована эвакуация жителей.

В региональном Минздраве позднее уточнили, что в результате атаки госпитализированы семь человек, в том числе четверо детей. Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Ранее в Госдуме напомнили о возможности ударить по Европе после атаки БПЛА на Рязань.

 
