В Рязани локализовали пожар на предприятии, произошедший в результате атаки БПЛА

В Рязани спасатели локализовали пожар на территории промышленного предприятия, который возник в результате атаки БПЛА. Об этом сообщили в оперштабе региона, передает ТАСС.

«Пожар на территории промышленного предприятия локализован. Пожарные приступили к ликвидации очагов», — сказали в оперативном штабе.

По информации оперштаба, региональный Роспотребнадзор проводит замеры состояния атмосферного воздуха. Данные опубликуют по готовности.

Дежурные средства противовоздушной обороны в течение ночи с 23:00 14 мая до 07:00 15 мая уничтожили 355 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. 12 человек пострадали в результате атаки украинских БПЛА на Рязань, еще три человека получили несовместимые с жизнью травмы. Обломки дронов рухнули на многоквартирные дома и на городское промышленное предприятие. Росавиация проинформировала о введении ограничений в ряде аэропортов. «Газета.Ru» вела хронику событий.

Ранее в школах Рязани отменили уроки после атаки ВСУ.

 
