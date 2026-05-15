Российские силовики назвали преимущество взятия Чаривного

ТАСС: освобождение Чаривного открывает ВС РФ дорогу на Орехов
Освобождение села Чаривное в Запорожской области открывает российской группировке войск «Восток» дорогу в направлении Орехова. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

По данным источника, населенный пункт Вооруженные силы Украины (ВСУ) превратили в центр укрепленного узла обороны. После постоянных ударов по логистике, огневого воздействия на позиции врага и слаженной работы штурмовых подразделений противник понес существенные потери, отметили в силовых структурах.

«Противник, понеся существенные потери, открывает нам дорогу в направлении населенного пункта Орехов», — сообщили силовики.

Об освобождении Чаривного стало известно 15 мая. По данным Минобороны РФ, российские войска также установили контроль над селом Чайковка в Харьковской области. Населенный пункт удалось занять в результате действий подразделений группировки войск «Север», отметили в ведомстве.

До этого российские военнослужащие взяли под контроль населенный пункт Николаевка в Донецкой народной республике. В этом населенном пункте боевые действия вели подразделения группировки войск «Юг».

Ранее в России допустили применение ядерного оружия, чтобы быстрее взять Донбасс.

 
