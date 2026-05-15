Российские войска установили контроль еще над двумя населенными пунктами. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

По данным ведомства, Чайковка в Харьковской области перешла под контроль российских военных в результате действий подразделений группировки войск «Север». В Минобороны заявили, что населенный пункт был взят накануне в ходе решительных действий российских подразделений.

Также ведомство сообщило об освобождении Чаривного в Запорожской области.

6 мая Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» написал, что бойцы ВС РФ прорываются к центру Константиновки в ДНР. По информации журналистов, военнослужащие решили взять город в клещи. Они закрепились в районе местного вокзала, а также заняли район Шанхайского пруда. Кроме того, подразделения начали прорываться в населенный пункт с запада — из села Ильиновка, взятого под контроль в апреле.

За день до этого обозреватели Telegram-канала «Военная хроника» заявили о начале решающей стадии финального сражения за Донбасс. Они уточнили, что последний этап наступил, хоть и с небольшой задержкой по сравнению с первоначальными прогнозами. В публикации также отмечалось, что ВС РФ продолжают свое наступление и приближаются к городу Славянску в ДНР.

Ранее украинские аналитики рассказали о продвижении ВС РФ на Славянском направлении.