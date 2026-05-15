Несколько украинских беспилотников сбили на подлете к Москве

Собянин сообщил об уничтожении трех летевших на Москву БПЛА
Система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожила три беспилотника, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в «Максе».

По его словам, на месте падения обломков БПЛА работают специалисты экстренных служб.

На фоне угрозы атаки с воздуха московские аэропорты Домодедово и Внуково перешли на особый режим работы. Воздушные гавани временно принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами из-за введенных ограничений. Возможны корректировки в расписании полетов, предупредили в Росавиации.

14 мая с 08:00 до 23:00 средства ПВО перехватили и уничтожили 38 украинских беспилотников самолетного типа над регионами РФ. По данным Минобороны, БПЛА были сбиты над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской областями и Крымом.

До этого губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что украинский дрон, сбитый над городом Рыльск, упал на спортивную площадку и взорвался. Он отметил, что обошлось без пострадавших.

Ранее президент Литвы потребовал сбивать залетающие в республику беспилотники.

 
