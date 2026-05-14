В ДНР сообщили об ожесточенных боях на подступах к Славянску

Основные бои под Славянском в Донецкой народной республике идут на дальних подступах к городу. Об этом сообщил ТАСС глава ДНР Денис Пушилин.

«Касаемо данного [славянского] направления, здесь мы видим, что основные боевые действия [идут], все-таки, на дальних подступах к населенному пункту Славянску», — сказал он на форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum», проходящем в Казани.

По словам политика, сейчас ожесточенные боестолкновения сконцентрированы в районе села Рай-Александровка.

5 мая обозреватели Telegram-канала «Военная хроника» заявили, что решающая стадия финального сражения за Донбасс наступила, хоть и с небольшой задержкой по сравнению с первоначальными прогнозами.

В конце апреля сообщалось о продолжающейся эвакуации жителей из Славянска, расположенного на севере ДНР, и прилегающих территорий. Еженедельно город покидает около тысячи человек, включая детей, и власти настоятельно рекомендуют оставшимся покинуть город. В отдельных районах было объявлено о проведении принудительной эвакуации детей вместе с их родителями или законными представителями.

