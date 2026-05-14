Кличко рассказал о «сегодняшнем» разговоре с погибшим год назад военным ВСУ

Кличко заявил, что сегодня пообщался с погибшим год назад военнослужащим ВСУ

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что «сегодня» он якобы пообщался с погибшим год назад военнослужащим Вооруженных сил Украины (ВСУ). Отрывок из выступления чиновника опубликовал украинский Telegram-канал Insider UA.

«Сегодня был на месте трагедии. Подошел ко мне парень, [боец] из 112-й бригады [ВСУ]. Его семья жила в этом доме. Год назад он погиб», — сказал мэр.

6 мая Кличко обвинил власти Украины в игнорировании проблем столицы страны. По его словам, Киев оказался в сложной ситуации из-за проблем с финансированием восстановления поврежденной ТЭЦ-5.

Кличко утверждал, что министерство развития общин и территорий Украины ранее пообещало профинансировать восстановление ТЭЦ-5 из бюджета. Однако позже в ведомстве заявили, что город должен самостоятельно разобраться с проблемой.

30 апреля Кличко заявил, что между центральным правительством Украины и мэрией Киева существует «напряженность». При этом чиновник подчеркнул, что лично у него «хорошие отношение со всеми», однако существует «напряженность» между ним и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ранее мэра Киева обвинили в проблеме с биотуалетами.