Кличко заявил, что Киеву грозит срыв отопительного сезона

Мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале обвинил власти Украины в игнорировании проблем города.

По словам мэра, Киев оказался в сложной ситуации из-за проблем с финансированием восстановления поврежденной ТЭЦ-5.

Кличко утверждает, что Министерство развития общин и территорий Украины ранее пообещало профинансировать восстановление ТЭЦ-5 из бюджета. Однако позже в ведомстве заявили, что город должен самостоятельно разобраться с проблемой.

«Ситуация угрожающая. ... речь идет о том, как переживут зиму киевляне, как будет функционировать город <...> Мы делаем все, что в силах города. Центральная же власть, публично заявляя, что будет помогать, делать это не собирается», — поделился Кличко.

Он добавил, что для закупки оборудования и создания резервной отопительной системы Киеву необходимо около $205 млн.

30 апреля Кличко заявил в интервью Bloomberg, что между центральным правительством Украины и мэрией Киева существует «напряженность».

Кличко подчеркнул, что лично у него «хорошие отношение со всеми», однако существует «напряженность» между ним и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ранее Зеленский раскритиковал Кличко за неготовность Киева к ударам по энергетике.