Путин поставил правительству задачу по трудоустройству ветеранов СВО

Путин: среди ветеранов СВО есть много талантливых людей, нужных ОПК России
Среди ветеранов специальной военной операции есть много талантливых людей, которые нужны оборонно-промышленному комплексу (ОПК) России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на Съезде машиностроителей, его слова приводит РИА Новости.

«Я встречаюсь с ними, поверьте мне, талантливых, современных, хорошо мыслящих. Нужно их искать. Искать, находить и помогать», — сказал глава государства.

По мнению Путина, люди, побывавшие в зоне СВО, обладают опытом, который помогает им быстро находить ответы на поставленные задачи. Кроме того, добавил президент, они хорошо ориентируются в тактике применения систем вооружения и знают, в чем нуждаются их товарищи на линии боевого соприкосновения. В связи с этим глава государства поручил правительству содействовать приходу в отечественный ОПК участников СВО.

До этого Владимир Путин призвал представителей российского оборонно-промышленного комплекса «обходить шипы» и идти вперед, добиваясь нужных России результатов, несмотря на трудности.

В прошлом году российский лидер отмечал, что ОПК в России набрал хороший темп производства. По его словам, предприятия отрасли кратно увеличили выпуск продукции, осваивают новые виды вооружений военной техники. Путин добавил, что Россия намерена модернизировать свои военные объекты, оснастив их современными видами техники.

Ранее Медведев призвал дать возможность участникам СВО реализоваться на «гражданке».

 
