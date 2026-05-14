Шойгу раскрыл число населенных пунктов, взятых под контроль ВС РФ с начала года

Российские военнослужащие с начала 2026 года установили контроль над более чем 80 населенными пунктами. Об этом рассказал секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу, передает РИА Новости.

Он высказался о ситуации на фронте в ходе встречи секретарей Советов безопасности стран — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Заседание прошло в столице Киргизии.

«С начала текущего года ими (Вооруженными силами РФ. — «Газета.Ru») было освобождено более 1800 квадратных километров территории и свыше 80 населенных пунктов», — отметил Шойгу.

13 мая британская газета The Financial Times написала, что российские войска планируют полностью взять под контроль территорию Донбасса осенью 2026 года. Издание сослалось на два источника, якобы контактировавших с президентом РФ Владимиром Путиным, а также «знакомых с ситуацией» лиц. В материале утверждалось, что высшее военное командование страны «убедило» главу государства в том, что ВС РФ смогут выбить украинские формирования из Донбасса «к осени».

