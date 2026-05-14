Иран обвинил ОАЭ в присоединении к агрессии США и Израиля

Глава МИД Арагчи: ОАЭ напрямую участвовали в агрессии США и Израиля против Ирана

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи обвинил Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) в прямом участии в агрессии США и Израиля против Исламской Республии. Слова Арагчи приводятся в Telegram-канале иранского МИД.

По его словам, накануне стало известно, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время конфликта между его страной, США и Ираном ездил в ОАЭ и Абу-Даби.

«Также выяснилось, что они (ОАЭ — прим. ред.) участвовали в этих атаках (против Ирана — прим. ред.) и, возможно, даже действовали напрямую против нас. Поэтому ОАЭ — активный участник этой агрессии, и в этом нет никаких сомнений», — сказал Арагчи.

12 мая газета газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что ОАЭ атаковали Иран в момент установления перемирия.

Накануне агентство Reuters сообщало, что Саудовская Аравия нанесла многочисленные секретные удары по Ирану в ответ на удары республики по территории королевства.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, американским базам и нефтяной инфраструктуре на Ближнем Востоке. Кроме того, Иран перекрыл Ормузский пролив, на который приходилось около 30% морских поставок нефти.

Ранее Иран обвинил Кувейт в атаке на судно в Персидском заливе.