СМИ узнали о тайных ударах Саудовской Аравии по Ирану

Reuters: к войне США с Ираном подключилась Саудовская Аравия
Amr Nabil/AP

Саудовская Аравия нанесла многочисленные секретные удары по Ирану в ответ на удары республики по территории королевства. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на двух западных чиновников.

По данным источников агентства, атаки, предположительно, проводились ВВС Саудовской Аравии в конце марта.

В публикации отмечается, что атаки, о которых ранее не сообщалось, стали первым известным случаем прямого военного вмешательства Саудовской Аравии на территории Ирана.

Агентство отмечает, что арабское государство становится гораздо смелее в защите от своего главного соперника в Персидском заливе и все менее полагается на американский «военный зонтик».

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, американским базам и нефтяной инфраструктуре на Ближнем Востоке. Кроме того, Иран перекрыл Ормузский пролив, на который приходилось около 30% морских поставок нефти.

В начале мая Иран передал США состоящий из 14 пунктов план по урегулированию войны. Среди ключевых требований Тегерана — снятие санкций и разморозка активов, выплата репараций, вывод американских войск и предоставление гарантий о ненападении. Перед этим власти республики выразили готовность вернуться к переговорам. Президент США при этом сомневается в приемлемости иранских предложений и уже допустил возобновление ударов. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Иран потребовал компенсации ущерба от пяти стран Ближнего Востока.

 
