Стало известно о тайном ударе ОАЭ по Ирану

WSJ: ОАЭ могли нанести удары по территории Ирана в момент установления перемирия

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) атаковали Иран в момент установления перемирия. Об этом пишет американская газета газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По информации издания, одним из объектов атак Абу-Даби, который ОАЭ публично не признали, был нефтеперерабатывающий завод на иранском острове Лаван в Персидском заливе в начале апреля.

WSJ пишет, что этот удар, хотя и произошел в момент установления перемирия между США и Ираном, не вызвал негативной реакции Вашингтона, который втайне приветствовал присоединение Абу-Даби к конфликту.

Кроме того, журналисты обращают внимание на то, что вооруженные силы ОАЭ «хорошо оснащены» западными реактивными истребителями и системами наблюдения.

8 апреля президент США Дональд Трамп объявил двухнедельную паузу в ударах по Ирану. Тегеран подтвердил готовность к прекращению боевых действий при выполнении ряда условий и сообщил о временном режиме судоходства в Ормузском проливе. 11 апреля состоялись переговоры США и Ирана в столице Пакистана Исламабаде, однако они не увенчались успехом.

В итоге, 13 апреля США начали блокаду Ормузского пролива после срыва ключевых договоренностей с Ираном.

Позднее Трамп заявил, что не принимает ответ Ирана на американский проект соглашения по урегулированию конфликта, назвав позицию Тегерана «абсолютно неприемлемой».

Ранее Путин назвал конфликт Ирана и США очень тяжелым и сложным.