На Украине предупредили о новом массированном ударе ВС РФ

Вооруженные силы России могут уже в ближайшие дни нанести массированный удар по объектам на Украине. Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, его слова приводит «Страна.ua».

По его словам, об готовящейся атаке свидетельствуют данные разведки, информация от партнеров, а также активность на российских аэродромах.

«Обычно перед ударами противник заранее снаряжает борты, и такая активность фиксировалась в последние дни», — сказал Игнат.

12 мая ВС РФ ударили по военным аэродромам, а также складам с боеприпасами и горючим на Украине. По данным министерства обороны России, под удар попали пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 56 районах.

До этого Telegram-канал «Военная хроника» сообщил, что российские военнослужащие после окончания трехдневного перемирия в честь Дня Победы возобновили удары по целям на Украине. В частности, были атакованы объекты в Киеве, Днепропетровске и Житомире. Бойцы ВС РФ применили дроны-камикадзе типа «Герань-2», уточнялось в материале.

