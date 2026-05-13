Российские войска нанесли мощный удар по инфраструктуре Украины

Вооруженные силы (ВС) России нанесли массированный удар по военным объектам на Украине. Об этом сообщил военкор «Комсомольской правды» Александр Коц в мессенджере «Макс».

По его информации, в настоящее время более 260 дальнобойных дронов перегружают украинскую противовоздушную оборону и прорываются в западные регионы с разных направлений, включая границу с Белоруссией. Военкор назвал примечательным, что ранее такие массированные атаки происходили в основном ночью.

В зоне удара, по его словам, находятся ключевые военные объекты. В их числе Яворовский полигон, где украинских военных готовят по стандартам НАТО, секретный объект «Ивано-Франковск-16» (бывшее хранилище ядерных боеприпасов, в котором сейчас расположены командный пункт и склады), а также 233-й полигон в Ровенской области, аэродромы Коломыя, Озерное, Стрый, Ужгород и Дубно (потенциальные базы для истребителей F-16 и Mirage 2000).

Как сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT, российские беспилотники «Герань-2» наносят удары с разных направлений по Киевской, Житомирской, Ивано-Франковской и Хмельницкой областям. Атакам подверглись склады с беспилотниками, боеприпасами и другим вооружением, а также порт Одессы.

Кроме того, украинские СМИ сообщают об обесточивании шести регионов: Днепропетровской, Харьковской, Сумской, Полтавской областей, а также подконтрольных Киеву районов Донецкой народной республики (ДНР) и Запорожской области. В главном управлении разведки Украины прогнозируют, что комбинированный удар может продлиться до трех дней.

Ранее на Украине предупредили о новом массированном ударе ВС РФ.