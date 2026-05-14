В Киеве прогремели взрывы на фоне налета БПЛА

В Киеве произошли повторные взрывы на фоне атаки дронов и баллистики
Gleb Garanich/Reuters

В окрестностях Киева произошли новые взрывы, сообщает украинское издание «Общественное. Новости».

«Страна.ua» пишет, что столицу республики «атакует баллистика».

Информацию о взрывах подтвердил в Telegram-канале мэр города Виталий Кличко. Он заявил о массированной атаке врага на город и призвал горожан оставаться в укрытиях.

По его словам, кроме баллистики, по столице ударили дроны. Их обломки упали на крышу пятиэтажки, что и привело к возгоранию, и на дорогу.

До этого взрывы на фоне воздушной тревоги произошли в городе Черкассы в центральной части Украины.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в России испытали «Сармат».

 
