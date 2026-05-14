За ночь в России сбили 36 украинских БПЛА

Силы ПВО в ночь на четверг перехватили 36 украинских беспилотников в 12 регионах России. Об этом сообщило российское Минобороны.

«В течение прошедшей ночи в период с 21:00 мск 13 мая текущего года до 07:00 мск 14 мая дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 36 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.

Дроны были сбиты в Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Новгородской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областях, а также в Московском регионе и Крыму.

Накануне российское оборонное ведомство сообщало, что за ночь средства противовоздушной обороны уничтожили 286 беспилотных летательных аппаратов.

До этого беспилотник ВСУ атаковал железнодорожный вокзал в городе Унече Брянской области. Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщал, что в результате атаки были ранены два сотрудника РЖД.

Ранее в Орловской области решили набрать резервистов для защиты региона от беспилотников.

 
