В Орловской области проведут набор резервистов для защиты региона от беспилотников

Губернатор Клычков: в Орловской области начинается формирование мобрезерва
Сергей Бобылев/РИА Новости

В Орловской области будет сформирован мобилизационный резерв. Об этом в ходе прямого эфира в социальной сети «ВКонтакте» объявил губернатор региона Андрей Клычков.

Он пояснил, что областные власти усиливают меры безопасности, в связи с чем создается мобилизационный людской резерв. В частности, он предназначается для пополнения мобильных огневых групп, защищающих регион от атак беспилотных летательных аппаратов.

Губернатор отметил, требуется набрать около 20 человек. Во время пребывания в резерве будет выплачиваться ежемесячное содержание в размере 6,7 тыс. рублей — когда человек не задействован, при участии в военных сборах — до 56,5 тыс. рублей. Кроме того, за добровольцами сохраняются рабочие места и средняя зарплата по основному месту работы на время сборов. Резервисты также будут застрахованы и поставлены на полное продовольственное, вещевое и медицинское обеспечение.

Клычков подчеркнул, что все задачи будут выполняться исключительно на территории региона.

17 апреля губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко объявил о комплексном усилении защиты от атак беспилотников за счет привлечения резервистов.

Ранее сообщалось, что российские казаки усилят работу с резервистами.

 
