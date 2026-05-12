ВСУ атаковали дронами «Дартс» ж/д вокзал в Брянской области

Два человека пострадали из-за удара БПЛА по ж/д вокзалу в Брянской области
Два сотрудника РЖД ранены в результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины на железнодорожный вокзал в городе Унеча. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в Telegram-канале.

«Целенаправленный удар нанесен по железнодорожному вокзалу. В результате террористической атаки, к сожалению, ранены два сотрудника ОАО «РЖД»», — говорится в публикации.

Он отметил, что пострадавшим мужчинам оказана вся необходимая медицинская помощь, они доставлены в больницу.

На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы, добавил губернатор региона.

6 мая на свинокомплексе «Мираторга» в Брянской области из-за атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) возник пожар, который уничтожил один из производственных корпусов. По информации компании, огонь удалось локализовать и ликвидировать силами персонала предприятия. Отмечается, что предприятие «принимает все необходимые меры для скорейшего полного восстановления работы объекта».

