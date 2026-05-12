Путин раскрыл данные о годовой инфляции в России

Инфляция в годовом выражении на сегодняшний день составляет 5,6%. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с министром экономического развития страны Максимом Решетниковым, пишет РИА Новости.

«Максим Геннадьевич, правильно я вас понял, что в целом у нас наблюдаются некоторые положительные тенденции в сфере макроэкономики?» — спросил Путин.

Путин отметил инфляцию в 5,6% в годовом выражении и восстановление темпов экономического роста, несмотря на минус в первом квартале.

Решетников подтвердил, что это так.

На встрече Решетников сообщил, что за последние три года рост экономики составил 10% в реальном выражении. Министр также отметил, что по паритету покупательной способности Россия — четвертая экономика в мире. Эту позицию Россия будет будет удерживать в ближайшее время, заверил глава Минэкономразвития.

В начале января Путин поручил обеспечить восстановление в 2026 году темпов роста экономики России. Реализацией поручения президента займется Центробанк совместно с властями регионов. Они должны обеспечить восстановление в текущем году темпов роста экономики, инвестиционной активности и решение структурных проблем в отраслях экономики с учетом необходимости удержания уровня инфляции по состоянию на конец года в диапазоне, соответствующем прогнозу ЦБ (4-5%).

Ранее Путин назвал причины снижения ВВП.