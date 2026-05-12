В Кремле оценили запас прочности российской экономики

Песков: экономика РФ не может быть полностью застрахована от волатильности
Президент РФ Владимир Путин очень плотно занимается экономической проблематикой, он проводит регулярные совещания с кабинетом министров. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя информацию о том, что правительство значительно понизило оценки роста российской экономики на ближайшую трехлетку.

По его словам, кабмин принимает необходимые меры для поддержания стабильности экономики России, однако «она не может быть застрахована никак полностью от той волатильности, которая наблюдается на мировых рынках».

Песков отметил, что такая ситуация не может не сказываться негативно на экономиках «практически всех стран мира», однако, благодаря тем мерам, которые принимает правительство РФ, можно с уверенностью говорить о макроэкономической стабильности и о том, что из года в год темпы роста экономики пусть скромные, но будут повышаться.

В начале января Путин поручил обеспечить восстановление в 2026 году темпов роста экономики России. Реализацией поручения президента займется Центробанк совместно с властями регионов. Они должны обеспечить восстановление в текущем году темпов роста экономики, инвестиционной активности и решение структурных проблем в отраслях экономики с учетом необходимости удержания уровня инфляции по состоянию на конец года в диапазоне, соответствующем прогнозу ЦБ (4-5%).

Ранее Новак назвал корректировку экономики после бурного роста нормальным этапом развития.

 
